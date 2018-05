Opere d'arte a Palazzo Giustizia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Inaugurate oggi le cinque opere vincitrici del concorso internazionale di arte contemporanea indetto per abbellire il Palazzo di Giustizia di Firenze e i suoi dintorni, nella zona di Novoli. I vincitori sono il giapponese Shigeu Saito, con 'Prima del tramonto'; Antonio Violetta con 'Giustizia; Sislej Xhafa, artista proveniente dal Kosovo, con 'J'; Virginia Zanetti con 'Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me'; e Mauro Pace, insieme a Saverio Villirillo e Gregorio De Luca Comandini con 'Metabole'.

Il bando, per il quale sono pervenute 228 domande, è stato indetto nel 2015 ai sensi della legge 717 del 1949, che impone alle amministrazioni pubbliche che costruiscono nuovi edifici di destinare una quota della spesa totale prevista nel progetto per realizzare opere di abbellimento degli edifici stessi. Presente al taglio del nastro anche il sindaco Dario Nardella.