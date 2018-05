Malore in acqua all'Elba, muore anziana

(ANSA) - MARCIANA MARINA (LIVORNO), 21 MAG - Un'anziana turista tedesca è morta oggi annegata all'isola d'Elba. La donna stava facendo un bagno a Marciana Marina (Livorno) quando è stata probabilmente colta da malore mentre si trovava in acqua ed è affogata. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma la dinamica dei fatti non è ancora stata del tutto chiarita. Era stato anche attivato l'elisoccorso, ma per la turista ormai non c'era più nulla da fare. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. (ANSA).