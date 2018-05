Giro: Fanini al Municipio Roma Eur

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - In attesa che domenica il Giro si concluda a Roma, il Consiglio del Municipio IX Eur (quartiere che ha tra i simboli il Colosseo quadrato) per prepararsi all'appuntamento accoglierà giovedì 24 alle 14 Ivano Fanini, fondatore della più longeva squadra agonistica in attività a livello mondiale, Amore & Vita-Prodir, da anni in prima fila nella lotta al doping. "Il Municipio invece di invitare ex campioni del pedale - è stato spiegato - ha pensato a Ivano Fanini, personaggio che per il ciclismo e soprattutto per la salute dei corridori ancora oggi moltissimo sta facendo".

Verranno esaminate "iniziative tese a diffondere tra i giovani del Municipio Roma IX Eur la cultura della sana attività fisica anche al fine di prevenire i rischi del doping".

"Mio punto di orgoglio - ha detto Fanini - è proprio la campagna che porto per la grande passione che ho per il ciclismo e la determinazione di utilizzare ogni mezzo a tutela dei tanti giovani che lo amano e che spesso sono vittime di questo cancro".