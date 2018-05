Tornata in mare Barbara, yacht del 1923

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 MAG - In tanti appassionati di marineria tradizionale hanno assistito a Viareggio al ritorno in mare, accompagnato anche dalla sirene del porto, di Barbara, yacht a vela in legno costruito in Inghilterra nel 1923 dal famoso cantiere inglese Camper & Nicholsons, dopo un restauro lungo tre anni effettuato dal cantiere navale Del Carlo. La barca, costruita in fasciame di teak e pitch pine su ossatura in quercia, navigherà issando a riva il guidone dell'associazione Vele storiche Viareggio, nata nel 2005 con lo scopo di promuovere lo spirito e la tradizione dello yachting d'epoca.

"Tra gli ex armatori di Barbara - ha ricordato Enrico Zaccagni, commodoro Vsv e consulente del restauro - ci sono stati Harold Francis Edwards, noto yachtsman inglese e regatante di successo, il barone Amaury de la Grange, che dal 1928 le ha fatto fare base a Cannes, e il conte Robert-Jean de Vogue, general manager di Moët & Chandon e creatore del marchio Dom Pérignon, proprietario della barca fino agli anni Sessanta.