Scooterista aggredita ciclisti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Una scooterista 50enne è stata circondata e fatta cadere a terra da un gruppo di ciclisti, ai quali aveva chiesto di farsi da parte per permetterle di passare.

A seguito dell'aggressione, avvenuta ieri intorno alle 20,20 in viale Redi a Firenze, ha riportato lividi ed escoriazioni in varie parti del corpo, per le quali è stata medicata al pronto soccorso. Sull'episodio indaga la polizia. Tra le ipotesi al vaglio, quella che gli aggressori stessero partecipando a un raduno di ciclisti da tutta Italia che era previsto per ieri a Firenze, una 'critical mass' che aveva proprio l'obiettivo di invadere le strade e 'sfidare' il traffico.