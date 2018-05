Rapina orafo Arezzo, bottino 80.000 euro

(ANSA) - AREZZO, 19 MAG - In cinque, incappucciati, hanno rapinato ieri pomeriggio il negozio 'Laboratorio orafo' di Arezzo, riuscendo poi a a scappare con preziosi e contanti per un valore di 80.000 euro. Sul colpo, avvenuto intorno alle 15 in via Caravaggio, indaga la polizia.

Da quanto ricostruito 4 malviventi sono entrati dentro il negozio mentre un quinto è complice è rimasto fuori ad attendere per guadagnarsi poi la fuga in auto, rimasta con il motore acceso. Una volta dentro i rapinatori hanno minacciato e immobilizzato il titolare, portando via oro, gioielli e contanti. L'allarme è scattato solo quando, dopo un po' di tempo, alcuni passanti si sono resi conto che il negozio era aperto e con un vetro rotto. A quel punto hanno chiamato la polizia arrivata sul posto con alcune pattuglie.