Nardella, non ancora deciso ricandidarmi

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Per un secondo mandato da sindaco di Firenze "ancora non ho deciso se ricandidarmi. Voglio aspettare la definitiva realizzazione delle tramvie, per dimostrare di saper fare le cose Nel caso in cui decidessi di ricandidarmi io credo di potercela fare". Lo ha detto, parlando a Lady Radio, il sindaco Dario Nardella (Pd). "Ma il punto è un altro - ha aggiunto -, se un sindaco facesse le cose nella propria città, solo con l'idea di essere ricandidato, sbaglierebbe. L'importante è la città, non il destino di Dario Nardella".