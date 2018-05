Picchia moglie poi allontana con 2 figli

(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 16 MAG - Ha aggredito con calci e pugni la moglie dopo una lita scoppiata in casa per futili motivi e poi ha tentato la fuga portando con sè i due figli di 14 e 16 anni. Rintracciato dai carabinieri l'uomo, 35 anni, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto nel Senese. Alla moglie, accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Siena, è stato riscontrato uno stato di agitazione post aggressione con una prognosi di sette giorni.