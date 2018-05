Picchia moglie e tenta fuga con 2 figli

(ANSA) - SIENA, 16 MAG - Ha aggredito con calci e pugni la moglie dopo una lita scoppiata in casa per futili motivi e poi ha tentato la fuga con i due figli minori, di 14 e 16 anni, ma rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato. L'uomo, un 35enne italiano, disoccupato, residente nel Senese, è stato fermato ieri dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, dopo aver aggredito la moglie davanti ai due figli si è poi allontanato con loro a bordo della sua auto. Su segnalazione della moglie, i carabinieri si sono messi sulle tracce del 35enne rintracciandolo poco dopo. Alla donna, portata in ospedale, è stato riscontrato uno stato di agitazione post aggressione con una prognosi di sette giorni.