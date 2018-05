A Pisa riapre Palazzo Sapienza

(ANSA) - PISA, 16 MAG - Due conferenze, una mostra e un convegno, una rassegna cinematografica, spettacoli e lezioni in prosa e un'edizione speciale della regata Pisa-Pavia. Questo il calendario di eventi che l'università di Pisa dedica al 170/o anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara (Mantova) del 29 maggio 1848 in coincidenza con la riapertura al pubblico dello storico edificio della Sapienza, che era chiuso da sei anni. L'immobile, sede anche della Biblioteca universitaria, fu chiuso per vulnerabilità sismica, poi è stato sottoposto a un delicato intervento di consolidamento strutturale. Le iniziative si svolgeranno dal 28 maggio (riapertura dell'edificio) al 3 giugno. "La memoria di Curtatone e Montanara - spiega il rettore Paolo Mancarella - si è intrecciata con l'identità dell'università e della città di Pisa. Per evidenziare questo duplice legame l'abbiamo fatta coincidere con la riapertura, seppure ancora non definitiva, del Palazzo della Sapienza".