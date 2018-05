'Zia Caterina' e bimbi ospedale Taranto

(ANSA) - TARANTO, 14 MAG - Domani, alle ore 10,30, i piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto riceveranno una visita speciale. Grazie all'Associazione Simba Onlus arriverà in città 'Zia Caterina', la tassista di Firenze che a bordo del suo magico Taxi Milano 25, ereditato dal compagno morto di cancro ai polmoni, porta gioia e colori a quelli che lei chiama i suoi "SuperEroi", bimbi speciali con patologie oncologiche che combattono ogni giorno la loro battaglia di diritto alla vita.

L'arrivo a Taranto di Zia Caterina è nato da una semplice telefonata della presidentessa di Simba Onlus, Deborah Cinquepalmi, che si è fatta portavoce delle richieste arrivate dai bambini ricoverati. "In particolare - racconta - una bimba, Marisol, ha raccontato ai nostri volontari di aver visto in televisione Zia Caterina e il suo coloratissimo taxi e ha ripetutamente espresso il desiderio di incontrarla".