Rissa a Firenze, Pioli, a volte succede

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Fiorentina-Cagliari è finita con una rissa in campo tra i giocatori, nel giorno in cui si sono affrontate le due ex squadre di Davide Astori. "Sapete che quando le partite si fanno complicate e c'è gioco deciso e determinato - è il commento del tecnico dei viola, Stefano Pioli -, e certi scontri sarebbe meglio evitarli. Poi un conto è stare seduto in poltrona, un altro vivere certe situazioni. Questo è un gruppo serio, poi siamo persone e possiamo sbagliare. Non è stata una bella scena, ma è finita lì. Succede a volte, bisogna vivere anche certe emozioni".