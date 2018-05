Migliaia a Deejay Ten, ricordato Astori

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - In migliaia, in tenuta di colore rosso, hanno preso parte oggi a Firenze alla Deejay Ten, corsa podistica non competitiva organizzata da Radio Deejay, e prima della partenza i partecipanti hanno fatto il 'gesto del capitano' per ricordare il capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso nei mesi scorsi. A dare il via alla corsa è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella, anche lui in tenuta da runner.