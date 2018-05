Lopez,rissa fine gara? Io fatto paciere

"Adesso siamo padroni del nostro destino e questo è un aspetto importante: sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto motivata". Così il tecnico del Cagliari nel dopo-partita del match contro la Fiorentina. "È stato un risultato importante, era una partita da dentro o fuori - aggiunge -. Sappiamo che ci giocavamo tanto, contro una grande squadre. La Fiorentina era motivata, doveva fare punti. Era una difficoltà in più, ma i ragazzi hanno fatto una gara di spessore, oggi dovevamo essere all'altezza per fare questo risultato. Sappiamo che non è finita, manca una partita difficile, l'Atalanta è dalla parte sinistra della classifica da un anno". Cosa dice dell'atteggiamento dei suoi giocatori, criticato da Pioli? "Non commento le sue parole - risponde -, noi siamo venuti qua per giocarci la nostra partita. La rissa nel finale? Mi dispiace perché Davide Astori è stato un esempio, io ho cercato subito di dividere i miei giocatori quando si è creato la rissa".