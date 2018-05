Incendi: tre intossicati nell'Aretino

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 13 MAG - Fiamme in un appartamento a Castiglion Fiorentino (Arezzo) dove risultano tre persone intossicate. L'incendio, scoppiato per cause da accertare, ha coinvolto un'abitazione dove vivono tre persone di origine africana. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cortona che hanno messo sotto controllo l'incendio e soccorso i tre, fatti uscire dalla casa con l'ausilio di un'autoscala. Due dei tre africani sono rimasti intossicati. Sono sempre rimasti coscienti e sono stati trasferiti dal 118 all'ospedale di Arezzo dopo le cure sul posto del personale sanitario di soccorso.