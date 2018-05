In Toscana ritirate 16 patenti

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Sedici patenti ritirate, 177 punti decurtati, 484 persone identificate e 444 veicoli controllati: è il bilancio di un'operazione della Polstrada contro alcool e droga lungo le principali arterie della Toscana. In particolare, è stato monitorato il flusso veicolare diretto da Nord a Sud, con l'impiego di 40 pattuglie, supportate da uffici mobili, da unità cinofile e da auto civetta. Inoltre gli autovelox hanno fotografato altri 2203 conducenti poiché andavano troppo velocemente e sui quali sono in corso ulteriori verifiche. In 16 sono risultati positivi all'etilometro, mentre due anche a cocaina e cannabis. Nei confronti di tutti, oltre alla segnalazione per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di droghe, la polstrada ha disposto il ritiro della patente ai fini della sua sospensione. Per un fiorentino di 35 anni è scattato anche il sequestro dell'auto, perché aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.