Assolto imprenditore Fabio Perini

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Fabio Perini, fondatore tra l'altro di Perini navi, azienda di Viareggio (Lucca) leader mondiale nella costruzione di super yacht a vela e a motore, è stato assolto in appello a Firenze, 'perchè il fatto non sussiste', dall'imputazione di evasione fiscale, quantificata dall'accusa in 26 milioni di euro, e di estero-vestizione. In primo grado era stato condannato a due anni. Assolto con la stessa formula e dalle stesse accuse Francesco Sarti, Cfo di Faper Group, holding a cui fanno capo Perini Navi e Futura: in primo grado aveva avuto un anno e 5 mesi di reclusione. Assolti poi gli amministratori delle società lussemburghesi.

La corte d'appello, si spiega dal gruppo. ha anche disposto l'immediato dissequestro delle azioni Perini Navi "sottoposte a confisca per circa 22 milioni di euro" ed esteso l'assoluzione a tutti i reati prescritti. L'inchiesta risale al 2012: la contestazione riguardava la costituzione di una società fittizia in Lussemburgo allo scopo di non pagare le tasse in Italia.