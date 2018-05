Hanno ordinato l'aggressione con l'acido del futuro genero perchè contrari al matrimonio della figlia con questo uomo, più grande di lei di oltre 20 anni. E' quanto ricostruito dai carabinieri di Poggibonsi (Siena) che hanno arrestato una coppia, di 54 e 45 anni, per le lesioni subite al volto dal 48enne. Indagini sono in corso per identificare gli autori materiali delle aggressioni, avvenute il 23 febbraio scorso a San Gimignano e il 19 aprile a Torino.