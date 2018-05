Carrara dedica un museo a Michelangelo

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 11 MAG - Un nuovo spazio museale interamente dedicato a Michelangelo e al suo legame con Carrara e il marmo. E' Carmi, Museo Carrara e Michelangelo, che sarà inaugurato il 2 giugno a villa Fabbricotti a Carrara (Massa Carrara). Il progetto espositivo vuole celebrare il legame tra l'artista e la città toscana del marmo nato con il primo viaggio a Carrara di Michelangelo nel 1497 e poi interrotto bruscamente nel 1518, con il trasferimento forzato a Serravezza (Lucca) imposto da papa Leone X per dare avvio alle nuove cave dell'Opera di S.Maria del Fiore nel capitanato di Pietrasanta.

Il piano nobile di villa Fabbricotti ospiterà una mostra permanente su Michelangelo scultore-architetto: sei le aree tematiche, in un percorso che mostra la riproduzione del Mosè in scala 1:1, ologrammi come quello del David, video anche sulla Pietà, foto, stampe e documenti storici. Ci sarà anche spazio per la contemporaneità con facsimilari di artisti quali Rothko, Le Corbusier, Arata Isozaki e Robert Venturi.