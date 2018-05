Moto: Italia; prove Mugello, cade Marquez su pista bagnata

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 10 MAG - Il pilota della Honda Marc Marquez è scivolato alla curva Arrabbiata 2 dell'Autodromo del Mugello mentre stava effettuando dei test su pista bagnata.

Il pilota non ha subito alcun danno, mentre la direzione gara è stata costretta a sospendere i test per permettere al carro attrezzi di recuperare la moto. Dopo un violento nubifragio che si è abbattuto intorno alle 15.30 sulla pista toscana i team avevano deciso di sospendere questa giornata di test che si era aperta in mattinata.

Successivamente alcuni piloti avevano deciso di scendere in pista nonostante le avverse condizioni dell'asfalto per effettuare alcune prove specifiche sul bagnato.(ANSA).