Comune Prato su WeChat e comunica cinesi

(ANSA) - PRATO, 9 MAG - Le istituzioni pratesi provano nuove strade per avere contatti con la comunità cinese e lo fanno in mandarino e sui social. E' infatti attivo da oggi il profilo 'WeChat' ufficiale del Comune di Prato, primo ente in Italia ad attivare un canale sul social network maggiormente diffuso nella comunità cinese. WeChat è un'applicazione multifunzione - in tutto simile a Whatsup - che funziona su tutti i modelli di smartphone. Verrà utilizzata per la diffusione di informazioni di pubblica utilità in lingua italiana e cinese (mandarino), come avvisi sui servizi pubblici, iscrizioni a scuola, eventi culturali, allerta meteo e per altre notizie utili per chi vive a Prato. In particolare, WeChat è l'applicazione di messaggistica più usata in Cina con 980 milioni di utenti attivi. A Prato circa il 10% dei cittadini - almeno 20 mila persone, in maggioranza cinesi - utilizzano WeChat: questa app risulta il canale di comunicazione digitale più efficace per comunicare con la comunità straniera più numerosa in città.