Vandali contro Invalsi in liceo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Blitz vandalico contro le prove Invalsi al liceo Machiavelli Capponi di Firenze. Questa mattina alcune aule sono state trovate a soqquadro, con cestini della spazzatura rovesciati, cattedre ribaltate, documento sparsi a terra e alcune scritte contro i test vergate sulle lavagne col gesso. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo anche agenti della Digos, avvisati dalla dirigente scolastica. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati trovati segni di effrazione delle porte d'ingresso dell'istituto. Sempre in base a quanto appreso, questa mattina nella scuola si sono tenuti regolarmente i test previsti dal calendario Invalsi.