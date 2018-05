Morto Scarck, cane Vvf Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 7 MAG - Scarck, pastore tedesco di nove anni in servizio all'unità cinofila del comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto, è morto. Era in servizio da oltre quattro anni e si era distinto in varie operazioni di soccorso diventando in tutto e per tutto un vigile del fuoco. La morte risale a pochi giorni fa dopo avere subito un intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita, ma non ce l'ha fatta. Scarck si muoveva in perfetta simbiosi con il vigile del fuoco Matteo Angeloni ed insieme facevano parte del nucleo cinofilo Vvf della Toscana, ma spesso venivano chiamati ad operare anche sul territorio nazionale. Era bravo soprattutto nel contribuire alla ricerca di persone, localizzando sotto le macerie numerose persone, e consentendone l'estrazione di altre ancora in vita, si legge in una nota dei vigili del fuoco.

Scarck è stato impiegato su circa cinquanta interventi, molti dei quali importanti e difficili allo stesso tempo.