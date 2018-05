Oro: export gioielleria a 7 mld nel 2017

ANSA) - AREZZO, 6 MAG - Il settore orafo gioielliero si presenta in "vivace crescita", le esportazioni di gioielleria infatti hanno raggiunto nel 2017 il tetto di 7 miliardi di euro, il 12% in più rispetto al 2016. La Piazza di Arezzo mostra una dinamica positiva, con un incremento di export nel 2017 del 5,5%. E' quanto emerso nel corso del convegno a OroArezzo 'Il Settore Orafo, nuove frontiere industriali e ordine internazionale', organizzato e promosso da Ubi Banca. Lo scorso anno, spiega una nota, "la geografia dei mercati internazionali di riferimento ha mostrato, nell'ultima parte dell'anno, una contrazione dei flussi verso gli Emirati Arabi. Si stanno invece affermando altri importanti mercati, quali Hong Kong, Turchia e Stati Uniti le cui dinamiche hanno più che compensato l'andamento del mercato mediorientale. L'introduzione di dazi doganali rappresenta un importante elemento di discontinuità per la manifattura orafa nazionale, in particolare per il distretto di Arezzo".