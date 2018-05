Moto: al Mugello test dei team di MotoGp

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 6 MAG - La prossima settimana il circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze), ospiterà tutti i team del Motomondiale per una sessione di test privati in vista del Gran premio d'Italia in programma il 3 giugno. La notizia si è sparsa velocemente nel paddock dell'autodromo che in questo fine settimana ha ospitato le gare del quarto round del Campionato italiano Velocità (Civ). I team nella seconda parte della settimana si trasferiranno in Toscana dalla Spagna dove sul circuito di Jerez de la Frontera, si è appena disputata la quarta prova del Mondiale di motociclismo.

Tra i dettagli di questo pre-evento internazionale, gli organizzatori stanno valutando se aprire l'autodromo del Mugello al pubblico oppure no. Dopo i test al Mugello, i team andranno in Francia per correre sulla pista di Le Mans e quindi torneranno in Italia per affrontare il Gp.