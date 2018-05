Fiorentina corsara, 3-2 a casa del Genoa

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - La Fiorentina espugna il campo del Genoa per 3-2 e così dimostra di credere fino all'ultimo nella lotta per un posto in Europa League. In vantaggio con Benassi servito da Simeone al 43', i viola sono poi stati rimontati nel secondo tempo da Pepito Rossi al 64' e temporaneamente superati per il 2-1 da Lapadula (67'). Poi l'allungo decisivo: pareggia 2-2 Eysseric al 77' sotto porta e quindi all'80' Dabo mette il terzo sigillo che assegna alla Fiorentina tre punti pesanti.

Genoa in dieci dal 26' del secondo tempo per l'espulsione di Pandev. Al 13' del primo tempo - il numero della sua maglia - è scattato il tributo a Davide Astori da parte dello stadio del Genoa: cartelloni a led hanno mostrato la scritta 'Ciao Davide' in viola e tutto lo stadio rossoblu ha applaudito.