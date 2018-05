Ambasciatore, in Israele Bartali è eroe

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - "Gino Bartali, in Israele come in Italia, è un eroe non solo per i suoi meriti sportivi ma perché usò lo sport come un ponte verso l'umanità, salvando centinaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale. Pochi giorno fa ha ricevuto il premio di Yad Vashem, e in Israele qualsiasi bambino conosce il nome di Gino Bartali". Lo ha detto l'ambasciatore di Israele in Italia, Ofer Sachs, a margine del convegno 'A 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele', oggi a Firenze. A proposito del Giro d'Italia, Sachs ha aggiunto: "E' il più grande evento sportivo che Israele ospita dalla nascita del suo Stato 70 anni fa. E' un evento enorme con una grande partecipazione di pubblico. Oggi ci sarà la terza tappa e i corridori attraverseranno anche il deserto. Sarà una terza tappa meravigliosa".