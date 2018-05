Scontro fra bus Ataf a Firenze,14 feriti

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Singolare scontro fra due bus delle linee Ataf a Firenze verso le 16.40 all'incrocio tra via Fra' Bartolommeo e via Leonardo da Vinci: tra i passeggeri ci sono stati 14 feriti lievi trasportati ai pronto soccorso degli ospedali cittadini. Secondo prime valutazioni della polizia municipale, intervenuta con quattro pattuglie, uno dei due conducenti non avrebbe rispettato il segnale rosso del semaforo che c'è nei pressi. L'impatto tra i due mezzi è stato semifrontale. Un bus coinvolto è della linea 17B, l'altro della linea 13. I feriti hanno età varie, da 12 anni (una ragazzina) a 88 anni, e sono stati soccorsi con codice giallo o verde. I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Santa Maria Nuova, Careggi, Santissima Annunziata e Meyer.