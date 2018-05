Picchiano controllore,chiedeva biglietti

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Picchiato ad una fermata della tramvia di Firenze un controllore dell'Ataf, 45 anni, fiorentino, da parte di tre giovani - sembra minorenni - che si sono intromessi mentre chiedeva l'esibizione dei biglietti ad altre due persone, che ne erano prive. E' successo oggi verso le 16.30 a Scandicci, in piazza della Resistenza. I tre hanno colpito il controllore con calci e pugni, impedendogli di portare avanti l'accertamento ai due viaggiatori. Poi sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci che hanno avviato indagini dirette all'identificazione e alla cattura dei tre aggressori. Il verificatore dell'Ataf è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio in codice verde per le lesioni subite.