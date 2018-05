Oltre 2.000 iscritti alla Guarda Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Hanno superato quota 2000 gli iscritti complessivi della Guarda Firenze, in programma il 6 maggio dalle 9.30, con partenza e arrivo in piazza del Duomo. La manifestazione, alla sua 46/a edizione, prevede più percorsi a disposizione dei podisti: la competitiva di 10 km che sarà affiancata dalla corsa non competitiva sempre di 10 km e dalla Ginky Family Run di 3 km.

Riguardo al percorso di 10 km, dal centro arriverà a piazza Michelangelo per poi tornare in riva all'Arno passando da San Niccolò e poi, dopo piazza Signoria, arrivare nuovamente in piazza del Duomo. Per la Ginky Family Run, sarà tutto nel centro storico.