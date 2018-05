Anziano trovato morto davanti casa nel Pratese, per cc ipotesi caduta

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 5 MAG - Una caduta accidentale: è questa l'ipotesi dei carabinieri, avvalorata dai primi rilievi del medico legale, sulla morte di Alvarado Nesi, 86 anni, ex imprenditore tessile e padre dello scrittore vincitore del premio Strega ed ex deputato Edoardo Nesi. L'uomo è stato trovato privo di vita, ferito alla testa, davanti alla porta della sua casa a Bagnolo, nel comune di Montemurlo (Prato).

Secondo i militari - che stanno eseguendo gli accertamenti in contatto col pm Francesco Sottosanti - l'anziano sarebbe caduto da una scala esterna. Il medico legale, riferiscono i carabinieri, "esclude ogni ipotesi dolosa o interventi di terzi rispetto al decesso dell'uomo".