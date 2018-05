Rincara Firenze card per musei

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - La Firenze card, carta di accesso a musei statali e comunali del capoluogo toscano rincara: il suo prezzo passa da 72 a 85 euro. Allo stesso tempo, al prezzo di ulteriori 28 euro, potrà da ora in poi essere estesa a 5 giorni di durata complessiva invece dei 3 attualmente previsti. Sono alcune delle modifiche approvate dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio. L'aumento, spiega il Comune, è dovuto alla recente modifica tariffaria di alcuni musei ed alla volontà di aumentare l'offerta con l'ingresso di nuovi musei con i quali è al momento allo studio una convenzione.

Con le nuove regole la Firenze card durerà sempre 72 ore ma la sua validità potrà essere estesa fino a 5 giorni, anche non consecutivi, con possibilità di usufruire dei 2 giorni di prolungamento nei dodici mesi successivi all'attivazione: in pratica il possessore avrà un anno di tempo per tornare a Firenze a visitare i musei scelti. Questa estensione temporale costerà 28 euro aggiuntivi rispetto al prezzo 'base'.