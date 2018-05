Rapina in banca a Follonica, 13.000 euro

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 4 MAG - Episodio criminale a Follonica (Grosseto) per una rapina in banca avvenuta stamani.

Due persone, una a volto coperto da passamontagna, armate di un temperino, sono entrate alle 8.30, all'apertura della locale agenzia della Banca di Castagneto Carducci e si sono fatte consegnare quanto c'era in cassa. I due malviventi sono fuggiti con circa 13.000 euro. I due, che parlavano in italiano, sono fuggiti a piedi. Ricerche dei carabinieri che hanno avviato indagini anche basandosi sulle testimonianze dei clienti presenti alla rapina e che potrebbero fornire descrizioni utili per rintracciare i banditi.