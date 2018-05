Droga: 6 in carcere, è 'rete' Casentino

(ANSA) - BIBBIENA (AREZZO), 4 MAGGIO - Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate ed eseguite dai carabinieri di Bibbiena (Arezzo) e dai colleghi del gruppo cinofili di Firenze ad altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni. L'operazione, coordinata dalla procura di Arezzo, è scattata stamani ed ha visto indagati cinque uomini, tra cui un albanese, e una donna, tutti sono in età tra i 30 e i 40 anni.

I sei indagati avrebbero rifornito, a vario titolo e con vari ruoli, il mercato della tossicodipendenza nel Casentino. Le indagini sono andate avanti con vari metodi ed hanno evidenziato azioni di spaccio e collezionato gravi indizi a carico dei sei arrestati.