Fiorentina: Thereau, Europa? Crederci

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - "All'Europa dobbiamo credere per forza anche per il calendario che abbiamo, poi andremo a Milano per giocarcela come fosse una finale". Cyril Thereau spinge la Fiorentina per questa volata che può portarla a raggiungere un obiettivo quasi insperato. Obiettivo che si chiama Europa League. La vittoria per 3-0 di domenica contro il Napoli, arrivata dopo due sconfitte di fila, ha ridato slancio ed entusiasmo a tutto l'ambiente viola e l'esperto attaccante ha voluto evidenziarlo. Segno che lui e i suoi compagni ci credono veramente, e sarebbe il modo migliore anche per omaggiare Davide Astori al quale intanto il comune di Cavriglia, nell'Aretino, ha deciso di intitolare il nuovo campo sintetico da calcio. "Per la Fiorentina è stato importante vincere domenica e adesso siamo in quattro a lottare per lo stesso obiettivo - ha continuato Thereau - Per noi sarebbe bello conquistarlo anche per le difficoltà avute in questa stagione, se faremo 4 punti nelle prossime due gare poi andremo a Milano per giocarcela".