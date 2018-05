Padre baby calciatore picchia allenatore

(ANSA) - BUCINE (AREZZO), 1 MAG - Picchiato dal padre di un suo giocatore che aveva deciso di togliere dal campo. Potrebbe essere questa la motivazione di quanto accaduto a Levane, nel comune di Bucine (Arezzo) questa mattina. In campo c'erano le formazioni Pulcini 2008 per il 'Torneo Leone Biancoverde'.

L'allenatore della squadra di casa prima sarebbe stato raggiunto dalle "critiche" del genitore di un suo calciatore che avrebbe poi deciso di passare dalle parole ai fatti. Per sedare gli animi sono dovuti intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni mentre il tecnico è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale valdarnese della Gruccia. In serata la società dell'Atletico Levane Leona ha preso le distanze da quanto accaduto difendendo l'allenatore.