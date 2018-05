Muore schiacciato da pianta che tagliava

(ANSA) - PISTOIA, 01 MAG - Un uomo di 50 anni è morto schiacciato da un albero che stava tagliando. E' successo sulle colline pistoiesi. L'uomo, di origini albanesi, ma residente a Pistoia, era uscito nel pomeriggio di ieri per andare nel bosco, portandosi dietro tutto l'occorrente per tagliare della legna. A sera la moglie, non vedendolo rincasare, si è allertata e ha chiamato i carabinieri dando l'allarme. I militari lo hanno cercato nella notte: prima hanno trovato l'auto lungo via Nuova di Campiglio, sulle colline pistoiesi, ma a causa dell'oscurità, le ricerche si sono interrotte fino all'alba. Lo hanno trovato all'alba, intorno alle sei, in un bosco di collina tra Campiglio e Gello. L'uomo, che lavorava in proprio, come taglialegna e giardiniere, lascia la moglie e due figli.