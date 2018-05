Ciclista in ospedale a Siena, è grave

(ANSA) - SIENA, 1 MAG - Rimangono stazionarie le condizioni di Cezary Grodzicki, il ciclista caduto durante la seconda tappa di 'Toscana Terra di Ciclismo - Eroica', Under 23, da Radicofani a Vetta Amiata. L'organizzazione, spiega una nota, è in contatto continuo con l'ospedale Le Scotte a Siena, dove è stato trasportato ieri con il Pegaso e ricoverato nel reparto di rianimazione con un forte trauma cranico e la frattura di una vertebra. In una nota si spiega che i sanitari dovrebbero decidere oggi se risvegliare il corridore o mantenerlo in coma farmacologico: "Ci risulta che il quadro clinico sia incoraggiante - ha detto Giancarlo Brocci, l'ideatore della corsa - dunque noi siamo molto fiduciosi che Cezary possa recuperare presto". Secondo quanto raccontato da alcuni corridori che erano vicini a lui, l'incidente è avvenuto in pianura tra Montepulciano e Pienza. Cezary ha perso il controllo della bicicletta, probabilmente a causa di un piccolo avvallamento della strada, ed è caduto con il viso sull'asfalto.