Carcassa caretta caretta a Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 1 MAG - La carcassa di tartaruga caretta caretta è stata trovata nei pressi del pontile di Marina di Pietrasanta (Lucca). A notarla sono stati alcuni cittadini, sulla battigia adiacente il pontile. La sala operativa della guardia costiera di Viareggio ha inviato sul posto una pattuglia. I militari hanno confermato che si trattava di un esemplare adulto in avanzato stato di decomposizione. Non è stato possibile accertare le cause della morte: tra le ipotesi appare certamente da scartare, spiega una nota, quella relativa alla pesca abusiva vista l'assenza di ami o pezzi di rete sulla carcassa o nelle immediate vicinanze.

I militari hanno coperto la carcassa e recintato la zona, dando comunicazione al comune di Pietrasanta ed alla società Ersu per lo smaltimento.