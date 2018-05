Calcio: Carpi-Empoli 0-0

(ANSA) - CARPI (MODENA), 1 MAG - Nessun vincitore tra Carpi ed Empoli al termine di una partita finita 0-0, priva di grandi significati per la classifica. Era la prima uscita dei toscani dopo la promozione in serie A e la certezza del primo posto.

Cercava il colpo ad effetto il Carpi che, raggiunto a piccoli passi l'obiettivo della salvezza (troppo lontani i playoff distanti sette punti e tre giornate dalle fine), dimostra di avere esaurito la benzina. Gara aperta, maggiore possesso di palla da parte dell'Empoli, con le due difese in particolare evidenza.