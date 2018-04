Rinviato a 2/6 concerto Nina Zilli Siena

(ANSA) - SIENA, 30 APR - A causa del maltempo previsto, il concerto di Nina Zilli in Piazza del Campo a Siena, in programma per il primo maggio, è stato rinviato al 2 giugno. Lo comunica l'amministrazione comunale.

Il rinvio, si legge in una nota, "deciso dell'amministrazione comunale, si configura come un atto di responsabilità affinché un grande evento come questo si svolga nelle opportune condizioni. L'ingresso sarà ugualmente gratuito e la serata, organizzata dal Comune di Siena, sarà interamente finanziata con il gettito dell'imposta di soggiorno". "Sul palco - conclude la nota - come già annunciato, non saliranno né il sindaco di Siena né altri esponenti politici. Sarà il concerto di tutti, una grande festa della città rivolta ai senesi e a tutti i visitatori che avranno un motivo in più per venire a Siena in quei giorni".