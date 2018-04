A Prato sindacati celebrano 1 Maggio

(ANSA) - PRATO, 30 APR - Cgil, Cisl e Uil celebreranno il Primo maggio a Prato, che quest'anno ospita la manifestazione nazionale. Ad accompagnarla lo slogan, 'Sicurezza: il cuore del lavoro', che aprirà il corteo dei lavoratori con i tre leader, Camusso, Furlan e Barbagallo. Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta prioritario, vista la catena di incidenti ed il numero di infortuni che continua a crescere. In media, in Italia ogni giorno 3 persone muoiono sul lavoro, ricorda Furlan. Gli ultimi dati Inail parlano di 1.029 denunce di infortunio mortale nel 2017, 212 nei primi tre mesi di quest'anno. "Saremo in piazza per dire, con forza e radicalità, che la sicurezza delle persone deve venire prima di tutto", afferma Camusso. L'Italia, sottolinea Barbagallo, "è l'unico Paese a non averla ancora definita e attuata". Questo tema deve diventare "una priorità per il prossimo governo". In piazza anche tanti politici, tra i quali il reggente del Pd Maurizio Martina, e anche il gonfalone della Regione Toscana.