Napoli in 10 a Firenze,rosso a Koulibaly

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Napoli in 10 uomini a Firenze, sul campo dei viola, dopo soli 8'. Koulibaly, protagonista assoluto della vittoria dei partenopei sul campo della Juve, è stato infatti espulso da Mazzoleni dopo un intervento falloso su Simeone, che gli ha rubato il tempo a pochi centimetri dall'area. In un primo momento, l'arbitro aveva concesso il rigore ma, dopo avere consultato la Var, ha estratto il cartellino rosso al difensore e assegnato una punizione alla Fiorentina. Come contromossa, Sarri ha tolto dal campo Jorginho e inserito Tonelli, un altro centrale difensivo.