Calcio: Fiorentina-Napoli 3-0

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Con tre gol del suo centravanti Simeone, la Fiorentina di Pioli resta in corsa per un posto in Europa e, contemporaneamente, fa un grande piacere alla Juventus sconfiggendo il Napoli di Maurizio Sarri al Franchi che ora è a -4 dai bianconeri. Una partita condizionata dall'espulsione, dopo solo otto minuti, di Koulibaly per un fallo proprio su Simeone per il quale l'arbitro inizialmente aveva concesso il calcio di rigore. Il Var lo trasforma in una punizione dal limite e in rosso diretto per il difensore azzurro. Il primo gol al 34' quando Biraghi lancia lungo Simeone che scatta alle spalle della difesa napoletana, entra in area e di sinistro supera Reina con il pallone che gli passa tra le gambe.

Nel secondo tempo, al 17', Reina salva dopo un corner ma Simeone, ben posizionato a due passi dalla porta, raccoglie e fa centro. Terza rete al 48': questa volta il lancio è di Chiesa.

Nonostante la grande stanchezza Simeone scatta alle spalle di Mario Rui, entra in area e di sinistro batte ancora Reina.