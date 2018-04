Atletica:A Meucci mezza maratona di Chia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Prova vincente per Daniele Meucci, protagonista della Chia Laguna Half Marathon, sulla costa meridionale della Sardegna. Il campione europeo di maratona si è aggiudicato la gara sulla mezza distanza di 21,097 chilometri in 1h06:30 con il nuovo record dell'evento, sul percorso suggestivo ma ricco di saliscendi della località balneare. Un primato che gli apparteneva dal 2013, quando si era imposto in 1h07:45. Per il 32enne dell'Esercito, bronzo continentale di mezza maratona nel 2016, il secondo successo in questa manifestazione si rivela quindi un buon test di efficienza, in cui ha corso gli ultimi 2 km a un ritmo inferiore ai 3 minuti ogni mille metri, dopo le salite dei 5 km precedenti. Quello di oggi era il suo rientro agonistico, a quasi due mesi dal personal best di 2h10:45 nella maratona giapponese di Otsu. L'ingegnere pisano è adesso proiettato sul prossimo appuntamento, tra due settimane a Ferrara per i campionati italiani dei 10.000 metri su pista e poi sugli Europei in agosto a Berlino.