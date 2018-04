Ac Fiorentina per nuova pista aeroporto

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Anche l'Ac Fiorentina si schiera con il Comitato 'Sì Aeroporto', ossia per il potenziamento dello scalo Amerigo Vespucci di Firenze, e chiede ai suoi tifosi di fare altrettanto. Prima di Fiorentina-Napoli sono stati distribuiti sugli spalti dello stadio Franchi i volantini per l'evento del 7 maggio, quando è in programma una manifestazione al Palaffari per chiedere alle istituzioni la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto, nel pieno rispetto di quanto già deciso dagli organismi competenti, e superando le polemiche e i ritardi che da tempo bloccano il via ai lavori.

Sul maxi schermo del Franchi è stato proiettato anche l'invito predisposto dal Comitato per il 7 maggio che, tra i primi firmatari, ha visto Confartigianato Firenze, Cna Firenze, Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confindustria Firenze. Presidente del Comitato 'Sì aeroporto' è Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio.