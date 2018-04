Ucciso a Firenze:torneo calcetto per Idy

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - La rappresentativa di Palazzo Vecchio ha vinto il quadrangolare benefico di calcio a 5 in ricordo di Idy Diene, il cittadino senegalese ucciso lo scorso 5 marzo su ponte Vespucci: la squadra del Comune ha giocato sul campo dell'Asd Ponte Rondinella Marzocco insieme alla squadra del Viola club Ponte a Greve, alla rappresentativa della Fiom-Cgil di Firenze, e a una squadra di ex giocatori della Fiorentina con Alberto Malusci e Andrea Ivan. Il ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia di Diene. "E' un bel gesto, e ringrazio tutti i promotori - ha affermato il sindaco Dario Nardella, che ha dato il calcio d'inizio della prima partita - ci fa molto piacere, ed è ovviamente anche l'occasione per abbracciare di nuovo alcuni dei membri della comunità senegalese, e della famiglia di Idy Diene che hanno sofferto molto per quanto accaduto". "Siamo molto contenti di questa iniziativa, la famiglia di Idy sente la vostra vicinanza", ha affermato il nipote Mor Thiam.