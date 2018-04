Pioli,scansarci? Nè in cielo nè in terra

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - "Scansarci contro il Napoli? Credo ci sia poco da dire, sono discorsi che non ci hanno neppure sfiorato, non stanno né in cielo né in terra. Il Napoli ha grandissime motivazioni, ma le abbiamo anche noi, da qui alla fine vogliamo vincere il più possibile". Così l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia della partitissima contro i partenopei. "Se ho mai sognato una notte da Sarri con lo scudetto a un passo? Certo, è una domanda che contiene già la risposta - ha sorriso l'allenatore viola - e mi piacerebbe tanto vivere questa notte qui a Firenze". Buone notizie anche dall'infermeria: Badelj appare recuperato e, come annunciato dal tecnico, domani potrà essere in campo. Intanto, a dare la carica ai giocatori, è arrivato Diego Della Valle, mentre domani è atteso allo stadio il fratello Andrea.