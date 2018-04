Minacce e violenze sull'ex, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Dallo scorso ottobre perseguitava l'ex, una 50enne della Valdisieve con la quale aveva convissuto per pochi mesi. Prima con telefonate ed sms, nel tentativo di riallacciare la storia, poi, di fronte al rifiuto della donna, con comportamenti sempre più invasivi e violenti: appostamenti continui sul luogo di lavoro o nelle vicinanze della casa, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e percosse. In un paio di occasioni era evaso dagli arresti domiciliari per cercarla. Per questo un 55enne, italiano, residente a Sesto Fiorentino (Firenze), ai domiciliari per un altro procedimento penale, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pontassieve (Firenze) dopo un'ordinanza del gip Sara Farini. Lo scorso febbraio, dopo le indagini coordinate dal pm Giovanni Solinas, all'uomo fu notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex ma non cambiò nulla. E nemmeno l'ulteriore misura restrittiva degli arresti domiciliari era riuscita a porre fine ai comportamenti vessatori dello stalker.