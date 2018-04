Maglie Fiorentina a squadra Sollicciano

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - L'Acf Fiorentina ha donato la divisa del club ai giocatori della squadra di calcio del carcere fiorentino di Sollicciano: l'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di Uisp Firenze "Sport in libertà". Per il vicepresidente viola Gino Salica il gesto compiuto "è un dovere morale e un contributo che la Fiorentina dà a ragazzi che vivono dei momenti di difficoltà e che attraverso lo sport possono trovare elementi di riscatto".

Le maglie hanno subito avuto il loro battesimo in campo, visto che la squadra di Sollicciano ha affrontato gli "Anelli Mancanti", formazione composta da rifugiati e richiedenti asilo, e vincitrice del campionato di calcio a 5 Uisp: l'incontro, dedicato allo scomparso capitano viola Davide Astori, è terminato sul punteggio di 1-1. Dopo la simbolica cerimonia della consegna delle maglie, Salica ha ricordato che il 13 maggio, allo stadio Artemio Franchi, una delegazione di giocatori-detenuti assisterà a Fiorentina-Cagliari direttamente dalle tribune.